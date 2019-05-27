وفاء عامر ولبلبة وايمي سمير غانم ووليد توفيق في حفل سحور "لاسيرين" (صور)

جمع سحور مجموعة لاسيرين للتجميل كوكبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام الذين لبوا دعوة صاحبة المجموعة المحامية ميرنا يونس في خيمة أساطير بفندق أتلاتنس، لأمسية كانت أسطورية بكل المقاييس، تجاذب فيها المدعوون أطراف الحديث في أجواء رمضانية مميزة، جمعت عدد كبير من الدبلوماسيين والفنانين ورجال الأعمال وسيدات المجتمع والإعلاميين ومصممين الأزياء العالميين، إذ حملت أجواء السحور الكثير من الكواليس، خاصة في ظل وجود هذه الكوكبة من النجوم، ومنهم الفنانة لبلبة والفنان قصي خولي والفنان وليد توفيق الفنان معتصم النهار والفنانة صفية العمري والفنانة ايمي سمير غانم والفنانة وفاء عامر والفنانة دينا حايك والفنانة رجاء الجداوي والفنان لاميتا فرنجية والفنانة حياة الإدريسي والفنان علاء زلزلي والفنانة صباح الجزائري والفنانة أروى وغيرهم من الوجوه البارزة التي أضافت نكهة خاصة على السحور.

تخلل السحور الكثير من الفقرات الشيقة، وكان أبرزها إهداء سيدة الأعمال ميرنا يونس للهلال الأحمر الإماراتي كسوة الكعبة والتي تقدر قيمتها بأكثر من 6 مليون درهم، وتعد هذه المرة الأولى التي يستلم فيها الهلال الأحمر تبرع غير مادي، وسيتم إقامة مزاد علني لبيع الكسوة، ليذهب ريعها للمحتاجين حول العالم، في مبادرة منها بمناسبة عام التسامح، وقد افتتحت سيدة الأعمال والمحامية ميرنا يونس كلمتها بتوجيه التهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، بمناسبة عُقد قران كل من ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وأخويه الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب حاكم دبي ونائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ورئيس اللجنة الأولمبية في الإمارات، متمنية دوام الخير والأفراح في الإمارات.

وأضافت: تحتضن الإمارات على أرضها أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم وتسود المودة بين الجميع في دولة تعد نموذجا رائدا في التسامح والتعددية، فهي الوحيدة التي استحدثت وزارة للتسامح هي الأولى من نوعها عالميا، وهذا ما جعلها مقصداً للجميع من مختلف بلدان العالم، بغض النظر عن لونهم أو عرقهم أو دينه، لتكون بمثابة عاصمة عالمية يلتقي تحت سقفها حضارات الشرق والغرب.