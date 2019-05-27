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الشرطة البولندية: إصابة 2 في مدرسة ابتدائية على يد ملثم

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:50 م
الشرطة البولندية: إصابة 2 في مدرسة ابتدائية على يد ملثم
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مـحــمد حســــــــــين
 
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ذكرت الشرطة البولندية، أن فتاة وامرأة أصيبتا عندما دخل رجل ملثم إلى مدرسة ابتدائية بوسط بولندا وألقى ألعاب نارية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في بيدغوز، مونيكا تشليبيز، اليوم الاثنين، إن طالبة أصيبت بشظايا وأن إحدى عمال التنظيف تعرضت لهجوم من قبل متسلل في المدرسة الابتدائية رقم. 1 في برزيسك كوجاوسكي.

وأضافت "تشليبيز"، أن حياتهم ليست في خطر، وأنه تم اعتقال مشتبه به يبلغ من العمر 18 عامًا.
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