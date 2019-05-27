الشرطة البولندية: إصابة 2 في مدرسة ابتدائية على يد ملثم

ذكرت الشرطة البولندية، أن فتاة وامرأة أصيبتا عندما دخل رجل ملثم إلى مدرسة ابتدائية بوسط بولندا وألقى ألعاب نارية.

ذكرت الشرطة البولندية، أن فتاة وامرأة أصيبتا عندما دخل رجل ملثم إلى مدرسة ابتدائية بوسط بولندا وألقى ألعاب نارية.