موديلات عبايات تناسب إطلالتك في عيد الفطر 2019

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر 2019، ولإطلالة مناسبة ومختلفة في عيد الفطر عليكِ باختيار العباية التي تناسب ذوقك من الصور التي نعرضها عليكِ، لتقومين بتصميم الموديل الذي يناسبك عند مصمم الازياء الخاص بكِ ولإرتدائها يوم عيد الفطر.





جلابيات عربية مع الأكمام المكشكشة

من التصميمات التي يبدع بها مصممو أزياء العبايات والجلابيات، هو اعتماد الكشكش على الأكمام، كهذا الموديل من إس لاين S Line 2، بالكشكشة المنفوشة، التي منحت التصميم بهجة مناسبة، لستستقبلي بها الزوار بالعيد، مع حجاب باللون الأسود، لكن يمكنكِ اختيار حذاء ذهبي مفتوح يزيدكِ بريقًا.





جلابيات مع حزام الخصر تُبرز رشاقتكِ

إن كنتِ تبحثين عن اطلالة أنيقة وعملية لعيد الفطر، اختاري الجلباب الروب المناسب للمرأة طويلة القامة، مع الكعب العالي، ستصبحين بكامل أنوثتكِ، كالعباية باللون الأخضر الباهت من M.othl إم أوثل، مع حجاب بألوان النود الروز، وشوز ميتالك مناسبة لليالي عيد الفطر، مع كلتش ذهبي.





جلابيب الفراشة مناسبة لكل الصبايا

أيًّا كان شكل جسمِك، فالجلاليب أو عبايات الفراشة، ستكون خياركِ الأمثل والمريح، ويمكنكِ اعتمادها مع لمسة من التطريزات، كالعباية الملونة من Nada Style ندى ستايل، مع الأكمام الواسعة، نسقي معها حجابًا أبيض ليتناغم مع لون العباية، وشوز فضية أنيقة مناسبة للمشاوير الكلاسيكية، أو اختاريها مع حذاء الميول Mule، لتتألقي لجلسة بسيطة مع صديقاتِك.





الجلابية الواسعة مع الشكل الطبقي

يمكنكِ التجديد قليلًا باطلالتكِ بالعباية الطبقية بشكل منسدل، كهذا التصميم من Tailored By Alia تيلوريد باي عليا، والمستوحاة من ستايل الزي البدوي للمرأة العربية، لكنها من دون الكثير من التطريزات أو التكلفة، مناسبة للصبيّة العصرية التي تعتز بثقافتها، وتحب الموضة بالوقت نفسه، من الممكن أن تعتمديها بالطريقة الحيادية باعتماد حجاب باللون نفسه، لكن غيّري قليلًا من لون الشنطة باعتماد الألوان الفاقعة كالأحمر أو الذهبي اللامع.