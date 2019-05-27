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"كبار العلماء": انعقاد القمم الثلاث بجوار بيت الله الحرام يكسبها أهمية بالغة

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:51 م
كبار العلماء: انعقاد القمم الثلاث بجوار بيت الله الحرام يكسبها أهمية بالغة
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أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء‏، أن انطلاق القمم الإسلامية والعربية والخليجية ‏بجوار بيت الله الحرام في العشر ‏الأواخر المباركة من رمضان ‏وبدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل ‏سعود -حفظه الله- يُكسب هذه القمم أهمية بالغة، ‏وهي التي يتطلع إليها جميع المسلمين والعرب ‏والخليجيين لوحدة الصف ‏وجمع الكلمة‏ ووقاية الأمة من الشرور والفتن.

‏وأضافت الأمانة العامة ‏في بيانها الصادر هذا اليوم: ‏إن انعقاد ‏هذه القمم بجوار بيت الله الحرام ‏في هذا الموسم العظيم ‏المبارك؛ يؤكد الدور الريادي ‏التاريخي للمملكة العربية السعودية ‏التي هي بلاد الحرمين الشريفين ‏ومقدسات المسلمين، ‏وهي لا تتوانى ‏في خدمة ‏قضايا العرب والمسلمين ‏وجمع كلمتهم، ‏بما تُمَثله المملكة من عمق استراتيجي ‏وبُعد ديني لدول الخليج والعرب والمسلمين؛ مؤكدين في هذا الصدد ‏ثقتنا -بعد الله ‏تعالى- في خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو ولي عهده الأمين ‏وإخوانهم القادة، ‏في اتخاذ كل ما من شأنه صالح الإسلام والمسلمين ‏وحماية الأمن القومي للعرب والمسلمين، فنسأل الله تعالى ‏أن يجزي خادم الحرمين الشريفين ‏وسمو ولي عهده الأمين ‏خيرًا على ما يبذلون من جهود عظيمة، ‏وأن يصلح أحوال الأمة العربية والإسلامية.


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