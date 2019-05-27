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في حفل إفطار بالمركز الثقافي.. تدشين رابطة خريجي الجامعات الكورية

الإثنين 27/مايو/2019 - 12:49 م
في حفل إفطار بالمركز الثقافي.. تدشين رابطة خريجي الجامعات الكورية
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احمد رفعت صديق
 
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استضاف المركز الثقافي الكوري، جمع من دراسي اللغة الكورية وخريجي الجامعات الكورية في حفل إفطار جماعي بمقره بالدقي.

وفي كلمته أعرب يانج سانجن مدير المركز عن سعادته بلقاء طلبة معهد سيجونج المهتمين بالثقافة الكورية، مشيراً إلى أن حفلات الإفطار في شهر رمضان من الفاعليات المحببة إلى قلبه، لأنها تجسد روح المشاركة والوئام.

وأكد الدور الذي ينهض به خريجي الجامعات الكورية، الذين حصلوا على منحة الحكومة الكورية للدراسات العليا والبكالوريوس، في تعزيز العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية ومصر.

وجمعت مائدة الإفطار بين تشكيلة متنوعة من الأطعمة المصرية ومن أبرزها المحشي بالإضافة إلى بعض الأصناف الكورية مثل البلوجوجي والكيمتشي.

وعلى هامش حفل الإفطار تم تدشين رابطة خريجي الجامعات الكورية في مصر، وذلك بهدف التعريف بالمنح الدراسية في كوريا، ومساعدة الطلاب المصريين للالتحاق بها، فضلاً عن تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العلمية والبحثية.

وقبيل الإفطار استمع الحضور إلى بعض تجارب الدراسين في كوريا بالإضافة إلى استعراض أهم المنح الدراسية وكيفية التقدم لها. 

 
في حفل إفطار بالمركز الثقافي.. تدشين رابطة خريجي الجامعات الكورية
في حفل إفطار بالمركز الثقافي.. تدشين رابطة خريجي الجامعات الكورية
في حفل إفطار بالمركز الثقافي.. تدشين رابطة خريجي الجامعات الكورية
في حفل إفطار بالمركز الثقافي.. تدشين رابطة خريجي الجامعات الكورية
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