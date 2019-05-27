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حكام مباريات اليوم في الجولة الأخيرة للدوري

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:34 ص
حكام مباريات اليوم في الجولة الأخيرة للدوري
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الفجر الرياضي
 
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم (الاثنين) ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري الممتاز، علي النحو التالي :

الجونة × الاسماعيلي : طاقم من رومانيا بقيادة إفرام ماريوس ويعاونه إفرام فالنتين وتشيري الكسندرو، وفاشنيك هوراتسيو حكما رابعا.

النجوم × إنبي : أحمد جمال ويعاونه أحمد الشريف وإسلام مجدي، ومحمد علي كامل حكما رابعا، وكل من حسن السندبيسي وهشام توفيق حكما خامسا.

مصر المقاصة × طلائع الجيش : محمود وفا ويعاونه سيد حسن ومحمد عطا، وسامح حسين حكما رابعا، وكل من صبري إبراهيم ومحمد القلاوي حكما خامسا.

الداخلية × المصري : وائل فرحان ويعاونه محمد السيد ومصطفى عبد العظيم، وناصر عبد الفتاح حكما رابعا، وكل من محمود دسوقي وأحمد عبد الله حكما خامسا.
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