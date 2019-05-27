حكام مباريات اليوم في الجولة الأخيرة للدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم (الاثنين) ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة للدوري الممتاز، علي النحو التالي :





الجونة × الاسماعيلي : طاقم من رومانيا بقيادة إفرام ماريوس ويعاونه إفرام فالنتين وتشيري الكسندرو، وفاشنيك هوراتسيو حكما رابعا.





النجوم × إنبي : أحمد جمال ويعاونه أحمد الشريف وإسلام مجدي، ومحمد علي كامل حكما رابعا، وكل من حسن السندبيسي وهشام توفيق حكما خامسا.





مصر المقاصة × طلائع الجيش : محمود وفا ويعاونه سيد حسن ومحمد عطا، وسامح حسين حكما رابعا، وكل من صبري إبراهيم ومحمد القلاوي حكما خامسا.





الداخلية × المصري : وائل فرحان ويعاونه محمد السيد ومصطفى عبد العظيم، وناصر عبد الفتاح حكما رابعا، وكل من محمود دسوقي وأحمد عبد الله حكما خامسا.