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فرنسا توافق على محاكمة أعضاء "داعش" الفرنسيين في العراق

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:23 ص
فرنسا توافق على محاكمة أعضاء داعش الفرنسيين في العراق
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مـحــمد حســــــــــين
 
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كشفت وزارة الشؤون الخارجية في فرنسا، أن المحكمة العراقية التي حكمت على ثلاثة مواطنين فرنسيين بالإعدام لكونهم أعضاء في جماعة "داعش" تتمتع بالاختصاص للنظر في القضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، آنيز فون دير مول، اليوم الاثنين، إن إرهابيو داعش يجب أن يردوا بشأن جرائمهم في المحكمة".

وأضافت فون دير مول، إن موقف فرنسا هو أن البالغين المحتجزين في العراق يجب أن يحاكموا من قبل النظام القضائي العراقي، بمجرد أن تعلن نفسها المختصة.

وأوضحت، أن "فرنسا تحترم سيادة السلطات العراقية" رغم أنها أعربت عن معارضة بلادها لعقوبة الإعدام، "من حيث المبدأ، في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن".

كان الثلاثة هم أول أعضاء "داعش" الفرنسيين الذين تلقوا أحكامًا بالإعدام في العراق، حيث نُقلوا للمحاكمة من سوريا المجاورة.


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