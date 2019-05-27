برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني بجميع المحافظات

نتابع معكم من خلال هذا المقال رابط البوابة الالكترونية والتي تتيج لك معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 اليوم السابع لترم الثاني والتي من المقرر ظهورها خلال ساعات قليلة عبر موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج، حيث يترقب آلاف الطلاب في جميع المحافظات النتيجة بالاسم فقط ورقم الجلوس على أحر من الجمر، وذلك للاطمئنان على مجهودهم الدراسي طوال العام والذي يتمثل في السهر والتحصيل والشغل الشاغل تفكيرهم طوال الوقت.





هذا وقام تعليم الاسكندرية بتشكيل لجنة لمراجعة امتحان اللغة العربية بعدما اشتكى منه الكثير من الطالب نظراً لصعوبته وعدم مناسبة قطعة النحو للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية، فضلاً عن حاجة الامتحان للمهارت اللغوية، وفي حال ثبوت وجود أسئلة صعبة بالفعل سيتم توزيع درجاتها على باقي الامتحان، حيث تسعى الوزارة إلى خدمة الطالب في المقام الأهم.





المحافظات التي ظهرت فيها التائج حتى الآن:

الجيزة.

الإسكندرية.

كفر الشيخ.

مطروح.





نتيجة الشهادة الإعدادية تيرم ثاني 2019

بينما خرجت مصادر رسمية من داخل مديرية التربية والتعليم في كل محافظات مصر؛ لتؤكد أنه تم الانتهاء 100% من أعمال التصحيح والمراجعة وتبقت الأعمال النهائية على إعلان نتائج الطلاب، على أن ترتفع نسبة النجاح هذا العام عن سابقه، كما أن صيام المصححين لن يؤثر بالسلب على أعمالهم.





ومن جانبه، سارت امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بسلام دون أي مشاكل أخرى، وقد عملت مديرية التربية والتعليم على توفير سُبل الراحة للطلاب في اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة، من حيث توفير إضاءة وتهوية جيدة تكفل التركيز المطلق لكل طالب.





ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي بعد اعتمادها وتقديمها إلى مكتب المحافظ، حيث ينتظر الطلاب والطالبات أمام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر بحثا عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 اليوم السابع والتي تُعلن على رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات.