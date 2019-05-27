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العراق: تدمير معسكرين لداعش خلال عملية عسكرية بالأنبار

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:29 ص
العراق: تدمير معسكرين لداعش خلال عملية عسكرية بالأنبار
الجيش العراقى
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وكالات
 
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أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار العراقية، اليوم الاثنين، عن تدمير معسكرين تابعين لتنظيم داعش، فى منطقة حسينيات - عامج بصحراء المحافظة خلال عملية عسكرية لملاحقة عناصر التنظيم.

 

وذكر بيان لقيادة شرطة الأنبار ـ أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن العملية أسفرت أيضا عن اعتقال عدد من عناصر التنظيم، وضبط أجهزة إلكترونية واتصالات كان مسلحو داعش يستخدمونها .. لافتا إلى أن القوات الأمنية حرقت الكثير من المؤن التى كان يستخدمها عناصر التنظيم.

 

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تقوم بعمليات لاعتقال عناصر تنظيم (داعش) المتواجدين فى المناطق النائية وتدمير أنفاقهم ومعسكراتهم التى يستخدموها لتنفيذ عمليات إرهابية.

 


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