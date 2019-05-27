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يوفنتوس يحسم مستقبل ديبالا

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:26 ص
يوفنتوس يحسم مستقبل ديبالا
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حسم فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، الجدل حول رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال فابيو في تصريحات نشرها موقع لو10 سبورت الفرنسي: ديبالا واحد من لاعبي يوفنتوس ونحن نثق به والدليل الاستثمار الكبير بضمه منذ 4 سنوات.

وتابع: ديبالا لاعب يوفنتوس وتم تمديد عقده مع الفريق وهو لاعب مهم للغاية بصفوف السيدة العجوز.

ويملك ديبالا عروض من انتر ميلان ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ واتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان ويريد يوفنتوس 85 مليون يورو لبيعه في الصيف.
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