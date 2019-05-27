الثقافة تعلن تنظيم الدورة التأسيسية لبينالى القاهرة الدولي لفنون الطفل

انطلاقاً من أهمية الفنون فى تشكيل الوجدان الانسانى خاصة الأطفال باعتبارها أحد أهم وسائل التعبير عن الذات والتواصل مع الآخرين اعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة عن تنظيم الدورة التأسيسة الأولى من بينالى القاهرة الدولي لفنون الطفل من خلال قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور وبالتعاون مع جمعية أمسـيا للتربية عـن طريق الفن – افريقيا والشرق الاوسط وتتراس اللجنــة العليــا الدكتورة سرية صدقى والقوميسرالعام الدكتور أحمد حاتم وذلك تحت عنوان " مكانى المفضل " حيث يتم قبول طلبات المشاركة حتى الأول من يوليو القادم للفئة العمرية من 4 سنوات إلى 18 سنة وايضا جميع الاطفال ذوى القدرات الخاصة تحت سن 18.





قالت عبد الدايم إن بينالى القاهرة الدولي لفنون الطفل يعد هدية مصر إلى أطفال العالم مشيرة أن استحداث محفل دولى يجمعهم على أرض أقدم الحضارات يأتى ايماناً بقدرة الإبداع على تهذيب النفس واعداد أجيال قادرة على الارتقاء بالمجتمعات ، واضافت أن الفنون أداة للحوار تتجاوز حدود اللغات وتسعى لتكوين الوعي وغرس القيم النبيلة والمثل العليا فى الوجدان خاصة النشء الذين يمثلون ركيزة الأوطان ، وأكدت أن بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل ظهر للنور كأحد ثمرات التوجهات الهادفة إلى التعاون بين الاجهزة الرسمية للدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق محاور التنمية المستدامة .



من جانبه قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية إن شعار الدورة التاسيسية من بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل " مكانى المفضل " يوجه الدعوة لأطفال العالم للتعبير عن احلامهم وطموحاتهم وشعورهم بمكانهم المفضل وعلاقتهم به وغيرها من الخواطر التى يحلمها خيال الأطفال .



وعن شروط المشاركة ذكرت رئيس اللجنة العليا للبينالى ضرورة عدم مساعدة ؟أى شخص للطفل فى انتاج عمله الابداعى حتى تحقق قيمة الاصاله الفكرية وتقديم عمل فنى واحد مع اتاحة الفرصة لتقديم عمل فنى جماعى مع اهتمام المتقدم بإيضاح سبب اختياره للمكان لتصوير إدراك الطفل للعالم ومدى قدرته على الانتباه والتدقيق في البحث والملاحظة بالإضافة إلى الكشف عن عنصر الخيال الذى يعد من أهم مميزات فنون الطفل .



وقال القوميسير العام إنه يمكن الحصول على اسـتمارة المشاركة من الموقع الاليكترونى للبينالي أو من موقع قطاع الفنون التشكيلية ( https://cairoibca.com/language/ar) كما يتاح التسجيل وسحب الاستمارة من خلال مديريات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم ويرفق بها صورة شخصية لمبدع العمــل الفني مشيراً أن شروط المشاركة اتاحت الفرصة للفنانين الصغار لاختيار الخامات التى يجيدون استخدامها مثل الالوان الزيتية ، الفلوماستر ، الباســتيل ، الالوان المائية ، الأحبــار ، الأوراق الملونــة ، عجائن السيراميك والخزف بالاضافة إلى التصوير الفوتوغرافى الرقمى وجميع مجالات التعبير مسموح بها ( الرسم – التصوير – الكولاج – الحفر – النحت – التشكيل المجسم – فنون الميديا – التصوير الفوتوغرافى ) .



يذكر أن الشروط شملت ايضا تقــديم صـور مطبوعة للاعمال سـواء كانت ملونة أو أبيض وأسود ، وأن تكون مساحة الأعمال الفردية ثنائية الأبعاد لا تقل عن 70 سم × 50 سم و لا تزيد عن 50 سم ×35 سم ، أما مساحة الأعمال الفردية ثلاثية الأبعاد ( المجسمات ) لا يقل ارتفاعها عن 15 سم ولايزيد عن 50 سم ومساحة الأعمال الجماعية ثنائية الأبعاد لا تقل عن 140 سم × 100 سم ولا تزيد عن 280 × 100 سم ، مساحة الأعمال الجماعية ثلاثية الأبعاد لا يجب أن يقل ارتفاعها عن 50 سم ولايزيد عن 100 سم مع ملاحظة أن تقدم الأعمال المسطحة على ورقة واحدة غير مطوية لا يدبس أو يلصـق عليهــا شــيء ، أما الأعمال الجماعية تقدم مغلفة بالشكل الأســطوانى ويلصـق خلفها نسـخة من استمارة الاشتراك ، ويتم تنسيق الأعمال كالتالي تصنف الأعمال الفنية حسب المراحل العمرية ، تخصيص قسم مستقل من المعرض للأعمال المقدمة باسم المدارس ، تخصيص قسم للأعمال الجماعية ، تخصيص قسم للأطفال ذوي القدرات الخاصة ، يحق لإدارة البينالي الاحتفاظ بالأعمال المقدمة للمسابقة كما يحق لإدارة البينالى استخدام الأعمال الفنية في الكتيبات الخاصة بالمؤتمر والأغراض الثقافية ، وتمنح الجوائز لـ 6 أعمال وتتمثل فى شهادة من قطاع الفنون التشكيلية وميداليات تذكارية كما يتم اختيار افضل ثلاثة متسابقين من الفئات الخاصة ، وتسـتخدم مختارات من الأعمال الفنية المشاركة فى تصميم كتالوج البينالي ومطبوعات أخرى إلى جانب تنظيم معرض مجمع للأعمال المشاركة في مركز الجزيرة للفنون.