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مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 21 رمضان 2019

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:16 ص
مسلسل البرنسيسة بيسة الحلقة 21 رمضان 2019
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الفجر الفني
 
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شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل البرنسيسة بيسة، مواقفا كوميدية، حيث بدأت الحلقة بظهور سكسكة فى دار المسنين وافتعالها المشاكل والمقالب مع سكان الدار اللذين استولت على أموالهم بحجة إقامة عيد ميلاد "شيرين" إحدى سكان الدار.


"البرنسيسة بيسة" من تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد، وإنتاج شركة "سينرجى" للإنتاج الفنى، وبطولة مى عز الدين، وبوسى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، وسامى مغاورى، وأمير المصرى، وحجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وايمان السيد، وعدد آخر من النجوم.

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