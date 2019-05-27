رفيق عبد السلام : ليس من المستعبد ترشيح الشاهد للانتخابات الرئاسية

أفاد القيادي والمسؤول عن العلاقات الخارجية بحركة النهضة رفيق عبد السلام أنه ليس من المستبعد ترشيح النهضة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية القادمة.

و أضاف عبد السلام أن النهضة لا تزال تدرس خياراتها ولم تحسم قرارها بعد فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري حسب تصريحه للجزيرة نت.

يذكر ان رئيس حركة النهضة أفاد ان الحركة تبحث عن العصفور النادر حتى تدعمه في الانتخابات