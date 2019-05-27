ضبط 4 سودانيين بصدد اجتياز الحدود خلسة بجهة بن قردان

ضبطت دورية تابعة لفرقة الارشاد الحدودي للحرس الوطني ببقردان (مدنين)، أول أمس السبت، 4 أشخاص يحملون الجنسيّة السوادنيّة بصدد اجتياز الحدود الليبية باتجاه التراب التونسي خلسة وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وأضافت الوزارة أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم من أجل "دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية" واحالتهم على فرع الهلال الأحمر بمدنين لاتخاذ ما يتعين في شأنهم.