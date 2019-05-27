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مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 22 مسلسل زي الشمس

الإثنين 27/مايو/2019 - 11:12 ص
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 22 مسلسل زي الشمس
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الفجر الفني
 
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تذاع الحلقة الثانية والعشرين لمسلسل "زي الشمس" على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.

 وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.
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