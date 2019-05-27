بسمة وهبة تكشف عن ندمها بسبب سما المصري

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قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنها لم تنشر شائعة زواج الراقصة دينا، موضحة أنهم التقطوا معا أكثر من صورة، ولكن الصورة التي تم تداولها على السوشيال ميديا، كانت لهما وهى ترى خاتم عثرت عليه دينا في الكعبة عليه مفتاح النيل.



وأضافت "وهبة"، خلال حوارها ببرنامج "تفاعلكم" المذاع عبر فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، أنها علقت على الصورة قائلة: "علامة من ربنا ياعروسة النيل"، ولكن تم تفسير التعليق بصورة أخرى، مضيفة أنها ندمت على سؤال طرحته على الفنانة سما المصري بشأن وضعها في القبر، معقبة: "سما بكت وأنا ماليش أدخل في الأمور الدينية".

