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رسالة "فيفا" للزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:04 ص
رسالة فيفا للزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية
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الفجر الرياضي
 
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وجه  الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، "فيفا" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تهنئة لنادي الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية.

وكتب فيفا تغريدة: "نبارك لنادي الزمالك فرحة التتويج الأول بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، ألف مبروك للنادي العريق وجماهيره وتمنياتنا بدوام الفرحة والمزيد من البطولات".

وفاز الزمالك بالبطولة الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3، عقب التعادل في لقائي الذهاب والإياب للنهائي بنتيجة 1-1.
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