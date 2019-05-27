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شاهد.. فستان ميلانيا ترامب يضعها في موقف محرج بمطار طوكيو

الإثنين 27/مايو/2019 - 10:01 ص
شاهد.. فستان ميلانيا ترامب يضعها في موقف محرج بمطار طوكيو
ترامب وميلانيا
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وكالات
 
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تعرضت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، لموقف محرج خلال زيارتها لليابان يوم السبت 25 مايو، برفقة زوجها دونالد ترامب.


خلال نزولها برفقة زوجها دونالد ترامب، اضطرت ميلانيا إلى ترك يد زوجها على السلم لتسارع إلى التقاط فستانها الذي ترتديه.

 

أظهر مقطع فيديو لحظة نزولها من الطائرة الرئاسية الأمريكية في مطار طوكيو، الفستان الذي ترتديه قد بدأ بالتطاير، بسبب الرياح القوية.

 

الأمر الذي سبَب إحراجا لميلانيا، لتلتقطه بيديها؛ خشية أن ترفعه الرياح أكثر، وقد التقطت عدسات الكاميرات هذه اللحظة بسرعة كبيرة.

 

 ويقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة إلى اليابان تستمر أربعة أيام، ويعتبر أول ضيف رسمي يزور اليابان منذ تولى الإمبراطور ناروهيتو العرش في الأول من مايو الجاري.

 

ومن المقرر أن يجري ترامب مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، مباحثات اليوم، يتوقع أن تهيمن عليها قضايا التجارة والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

 

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