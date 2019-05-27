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ثورة تصحيح في برشلونة بعد صدمة توديع الكأس

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:46 ص
ثورة تصحيح في برشلونة بعد صدمة توديع الكأس
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الفجر الرياضي
 
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يخطط نادي برشلونة لإحداث ثورة تغيير بعد خسارة لقب كأس ملك إسبانيا على يد فريق فالنسيا في المباراة النهائية وتحقيق لقب الليجا فقط.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن "فالفيردي يثير الشكوك في برشلونة"، مشيرة إلى أن نقاشًا سيدور داخل النادي حول ما إذا كان المدير الفني الحالي للفريق الكتالوني، هو الشخص المثالي لقيادة الثورة التي يحتاجها الفريق من عدمه، في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن هناك إجماع داخل النادي على إعادة هيكلة الفريق، من خلال التعاقدات الجديدة التي سترفع من مستوى وكفاءة برشلونة، إلى جانب الاستغناء عن لاعبين مهمين من أجل تمويل الصفقات المقبلة.
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