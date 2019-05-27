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موهبة برشلونة يفاجئ ميسي وسواريز بتصريح مثير

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:36 ص
موهبة برشلونة يفاجئ ميسي وسواريز بتصريح مثير
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الفجر الرياضي
 
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أكد رونالد أراوجو لاعب برشلونة ومنتخب أوروجواي البالغ من العمر 20 عامًا أنه استمتع كثيرًا في موسمه الأول في فريق برشلونة ب.

وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة مودو ديبورتيفو : لعبت معظم المباريات ، لقد تعلمت الكثير ، لقد استمتعت كثيرًا. إنني دائمًا ما أنظر إلى بيكيه".

أضاف اللاعب : هناك عامل آخر مميز في برشلونة ، وهو وجود ليو ميسي ومواطنه لويس سواريز. أنا سعيد جدًا لأن أكون قريبًا من ميسي وسواريز ، منذ عامين رأيتهما على التلفزيون والآن أنا معهما هناك ويمكنني أن أتدرب معهم. 

في أول موسم له في برشلونة ب ، لعب رونالد أراوجو 22 مباراة وسجل ثلاثة أهداف. هو الآن في كأس العالم تحت 20 سنة مع أوروجواي.
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