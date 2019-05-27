موهبة برشلونة يفاجئ ميسي وسواريز بتصريح مثير

أكد رونالد أراوجو لاعب برشلونة ومنتخب أوروجواي البالغ من العمر 20 عامًا أنه استمتع كثيرًا في موسمه الأول في فريق برشلونة ب.





وقال اللاعب في تصريحات نقلتها صحيفة مودو ديبورتيفو : لعبت معظم المباريات ، لقد تعلمت الكثير ، لقد استمتعت كثيرًا. إنني دائمًا ما أنظر إلى بيكيه".





أضاف اللاعب : هناك عامل آخر مميز في برشلونة ، وهو وجود ليو ميسي ومواطنه لويس سواريز. أنا سعيد جدًا لأن أكون قريبًا من ميسي وسواريز ، منذ عامين رأيتهما على التلفزيون والآن أنا معهما هناك ويمكنني أن أتدرب معهم.





في أول موسم له في برشلونة ب ، لعب رونالد أراوجو 22 مباراة وسجل ثلاثة أهداف. هو الآن في كأس العالم تحت 20 سنة مع أوروجواي.