متصل: "والدي نظر إلى عورة الفتاة التي أحبها فهل يجوز أن أتزوجها".. وعلي جمعة يرد





وجه شخص سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "إنه يحب فتاة، ولكن والده نظر نظرة محرمة إلى عورة تلك الفتاة، فهل يجوز أن أتزوجها أم تحرم عليا؟".ومن ناحيته، رد "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحتة على "اليوتيوب"، أنه لا يحرم على الشاب أن يتزوج تلك الفتاة، موضحًا أن نظرة الأب المحرمة إلى الفتاة لا تحرم الحلال، وهو أن يتزوج الشاب الفتاة.وأضاف أن هناك قاعدة فقهية تنص على أن الحرام لا يحرم الحلال.