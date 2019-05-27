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ديانا حداد تطرج أغنية جديدة في هذا الموعد

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:30 ص
ديانا حداد تطرج أغنية جديدة في هذا الموعد
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الفجر الفني
 
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تستعد الفنانة ديانا حداد لطرح أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وتنشغل في الفترة الراهنة بوضع لمساتها الأخيرة عليها.

وتحتفل ديانا حداد بعيد الفطر المبارك، مع جمهور وزوار جرز المالديف يوم 6 يونيو المقبل، في "فيلا برايفيت آيلاند" Velaa Private Island، في حفل غنائي تقدم خلاله باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

هذا تواصل ديانا حداد العمل على مجموعة أغاني جديدة من المقرر أن تجمعها في ألبوم غنائي تطرحه في الأسواق بالتعاون مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

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