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فركش تصوير "أبو جبل" لـ مصطفى شعبان

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:18 ص
فركش تصوير أبو جبل لـ مصطفى شعبان
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الفجر الفني
 
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نشر الفنان مصطفى شعبان صورة من أخر يوم تصوير لـ مسلسل " أبو جبل"، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الدرامي لرمضان الجاري، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وعلق" شعبان" على الصور مع فريق عمل المسلسل منهم مصطفى شعبان، ومحمد علي رزق الله، والمخرج أحمد صالح، وعائشة بن احمد، وثناء شافع، وغيرهم قائلا: "‏٢٠ رمضان اخر يوم تصوير مسلسل ‎#ابو_جبل عمل عظيم وزملاء بعتز بيهم جدا تستحقون الأفضل دائما نتمنى أن الحلقات القادمة تكون مبهرة".
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