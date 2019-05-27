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بعد التتويج بالكونفدرالية.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:13 ص
بعد التتويج بالكونفدرالية.. الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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هدد مجلس إدارة نادي الزمالك بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز بد الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب نهضة بركان بركلات الترجيح.

واستقر الزمالك على عدم خوض أى لقاء فى بطولة الدورى قبل خوض الأهلى مباراتى المقاولون فى الدورى وبيراميدز فى الكأس وفقا للجدول الموضوع من لجنة المسابقات.

وأكد مسؤولو الزمالك استحالة خوض الزمالك 5 مباريات قبل كأس الأمم الأفريقية، وإن تم الإصرار على ذلك فسينسحب من المسابقة.

ويبدأ الفريق الأبيض الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربى، المقرر لها يوم الخميس المقبل، والمؤجلة من بطولة الدوري.
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