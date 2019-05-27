بدء امتحان مادة القرآن الكريم للقسم العلمي بالثانوية الأزهرية
الإثنين 27/مايو/2019 - 09:16 ص
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بدأ منذ قليل، امتحان مادة القرآن الكريم بثاني أيام امتحانات الثانوية الأزهرية، للقسم العلمي، حيث تنتهي في تمام الحادية عشر.
وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالب في القسم الأدبي، و 51887 طالب في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.
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