عرض الوثائقي "17" عن منتخب كرة القدم الأردني للناشئات

Advertisements

يُعرض الفيلم الوثائقي 17 للمخرجة وداد شفاقوج في مساحة ليوان الشبابية بالأردن يوم الثلاثاء 28 مايو فى تمام الساعة 9 مساءً.



وكان الفيلم قد حقق نجاحًا تجاريًا عند عرضه في المغرب بـسينماتك طنجة، وإقبالًا كبيرًا في الأردن أثناء عرضه في Prime Cinema بـالبركة مول.



مساحة ليوان الشبابية مساحة شبابية آمنة وداعمة للتغيير المجتمعي الإيجابي، تعمل بنظام المساهمة والمبادلة، تستقبل المجموعات والمبادرات الشبابية، إذ توفر فضاء للحوار والمناقشة بين الشباب.



شارك الفيلم في العديد من المهرجانات الدولية حول العالم منها مهرجان أيام قرطاج السينمائي الدولي، مهرجان الجونة في دورته الأولى، مهرجان مسقط السينمائي الدولي، مهرجان الفيلم العربي برلين، مهرجان سينما المرأة العربية بالسويد، مهرجان الفيلم العربي بكاليفورنيا، مهرجان الفيلم العربي في توبينغن كما شارك في سوق مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، ومهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان ومهرجان أديلايد السينمائي، مهرجان الفيلم الفرنسي العربي بفرنسا، ومهرجان الفيلم العربي زيورخ .



ويتابع الفيلم الوثائقي رحلة منتخب كرة القدم الأردني للناشئات تحت سن 17 سنة أثناء استعدادهن لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17سنة التي نظمتها الفيفا في الأردن عام 2016، حيث تأتي لاعبات منتخب الناشئات الأردني تحت سن 17 سنة من خلفياتٍ مختلفة، فكل فتاة منهن واجهت مجموعة تحديات مختلفة كلاعبة في المنتخب الوطني، ولكن اليوم يتحدن لمواجهة تحديهن الأكبر على الإطلاق.