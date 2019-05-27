ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كوريا الشمالية تهاجم بولتون.. "متحمس للحرب وجاهل"

الإثنين 27/مايو/2019 - 09:04 ص
كوريا الشمالية تهاجم بولتون.. متحمس للحرب وجاهل
زعيم كوريا الشمالية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

بعد صدور مواقف عدة من قبل مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون بشأن كوريا الشمالية، وتلويحه مراراً بمواقف حاسمة، فضلاً عن تأكيدة أن الإدارة الأميركية تراقب جيداً نشاطات كوريا، أتى الرد الكوري الشمالي.

 

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية، الاثنين، إن بولتون "متعصب للحرب" وكان مخطئا في استنتاجه أن تجارب الصواريخ التي أجرتها كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة انتهكت قرارات الأمم المتحدة.

 

كما اعتبرت أن بولتون يعمل على تدمير السلام والأمن.

 

إلى ذلك، نقل البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن ممثل لوزارة الخارجية قوله، إن التخلي عن تجارب الصواريخ سيعني التخلي عن حق الدفاع عن النفس.

 

وكان بولتون قال في وقت سابق إن التجارب الأخيرة تنتهك "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.

 

"جاهل بشدة"

وأضاف المتحدث "بولتون يتعامل مع التدريبات العسكرية العادية التي تجريها قواتنا المسلحة باعتبارها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. إنه جاهل بشدة".

 

وأجرى الجيش الكوري الشمالي تجارب على عدد من الصواريخ والقذائف، بما في ذلك عدد من الصواريخ الموجهة التي قال خبراء إنها يمكن أن تستخدم لاختراق دفاعات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

 

وهون البيت الأبيض من هذه التجارب، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنها كانت قصيرة المدى، وإنه يثق في الزعيم الكوري الشمالي.

 

Advertisements
المزيد عن: كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية جاهل بولتون امريكا الحرب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
3
x
15:00
1
لاتسيو
سامبدوريا
0
x
18:00
0
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
0
x
22:00
0
نهضة بركان - المغرب