"الغندور" تشهد ندوة مشاكل زواج القاصرات والطلاق (صور)



حضر الندوة نجوي الدماصي مقرر مناوب فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية وداليا حسن مدير مكتب شكاوي المرأة فرع المجلس القومي وأحمد رسلان. مسئول التثقيف السياسي وعضو المجلس القومي للمرأة بالدقهلية والنقيب محمود مكاوي مسؤول حقوق الانسان بمركز شرطة ميت غمر والدكتورة ايمان اسكندر مسؤول التثقيف الصحي بالادارة الصحية بميت غمر.



كما شهد الندوة الشيخ ابراهيم عوض كبير مفتشي أوقاف ميت غمر وعفاف عطية مدير إدارة التنمية البشرية برئاسة المركز ولفيف من الحضور والشخصيات العامة بمركز ومدينة ميت غمر.







عقدت منال الغندور رئيس مركز ومدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية ندوة للتوعية بمشاكل زوراج القاصرات والحد من نسب الطلاق تحت إشراف الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية.