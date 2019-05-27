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ترامب من اليابان: إيران ترغب باتفاق معنا

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:53 ص
ترامب من اليابان: إيران ترغب باتفاق معنا
ترامب
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وكالات
 
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من العاصمة طوكيو، إنه يعتقد أن إيران تريد عقد اتفاق مع الولايات المتحدة، وهو أمر متوقع.

 

وأضاف ترامب، نحن لا نسعى لتغير النظام في إيران، إلا أننا نريدهم أن يتوقفوا عن إجراء التجارب النووية.

 

وأكد أن تجاوزات إيران وتدخلاتها في الدول ستتوقف بسبب العقوبات التي فرضتها.

 

وأن إيران كان لها تصرفات كثيرة غير مقبولة في الشرق الأوسط.

 

وعن أوباما وبايدن، قال ترامب إنهما قاما بـ "أمور فظيعة" بالاتفاقات التي وقّعاها.

 

كما أوضح أنه على الديمقراطيين أن يتخطوا مسألة التحدث مع الروس، لأن ما يتحدثون عنه لم يحدث.

 

واعتقد ترمب أنه يجب أن يكون لدى الولايات المتحدة اتفاق مع اليابان والصين بشأن التعرفة الجمركية.

من جهته، أمل رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي أن تحل الولايات المتحدة والصين الخلافات التجارية بينهما.

 

وأوضح إلى أنه يتفق مع رأي الرئيس ترمب حول فتح العلاقات مع كوريا الشمالية.

 

وأشار أبي إلى أن الرئيس ترامب وعد بتقديم الدعم الكامل لتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية.

 

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