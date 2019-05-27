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المقاصة يواجه طلائع الجيش في الدوري

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:31 ص
المقاصة يواجه طلائع الجيش في الدوري
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الفجر الرياضي
 
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يواجه طلائع الجيش نظيره مصر المقاصة فى العاشرة مساء اليوم الاثنين ضمن مواجهات الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري على ستاد جهاز الرياضة العسكرى.

تعد المباراة تحصيل حاصل للفريقين بعد خسارة الفريق الفيومى من انبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الماضية وفوز الطلائع على الاتحاد السكندرى برباعية دون رد.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة فيما يحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 40 نقطة.

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