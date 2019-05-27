محمود الليثي يشعل حفله الغنائي بإحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة (صور)

أحيا نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي، مساء أمس الأحد واحدة من السهرات الرمضانية التي حملت شعار كامل العدد وذلك داخل إحدى الخيام الرمضانية بالقاهرة الجديدة.









قدم الليثي عدد كبير من أغانيه الشعبية المميزة منها "بونبوناية"، "عم يا صياد"، "اذا كان قلبك كبير".. وغيرها ممن تفاعل معها رواد المكان .









كان ضمن الحضور الفنانة أميرة العايدي ودانا أبوزيد وتميز الحفل بالديكورات الفخمة وسط أجواء الهواء الطلق والتنظيم بمواصفات لايف مبهرة لنرمين سيف "ابروش".