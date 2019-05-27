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"النواب" مهنئا الزمالك بالكونفدرالية: جميع المصريين سعدوا بالفوز

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:29 ص
النواب مهنئا الزمالك بالكونفدرالية: جميع المصريين سعدوا بالفوز
علي عبد العال رئيس مجلس النواب - أرشيفية
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هنأ المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله، نادي الزمالك لفوزه بلقب الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وقال حسب الله، في برقية بعث بها إلى نادي الزمالك، صباح اليوم الإثنين، إن لاعبي فريق الزمالك استحقوا هذا الفوز الكبير لأنهم كانوا أبطالا طوال المباراة، مضيفا أن جميع المصريين سعدوا بفوز نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية.

وأشاد حسب الله بالروح الرياضية التى سادت بين لاعبي فريقي الزمالك ونهضة بركان، وكذلك بين جماهير الناديين، معربا عن أمله فى أن يحقق المنتخب الوطني لكرة القدم الفوز بكأس بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر الشهر المقبل.

وأكد المتحدث الإعلامي لمجلس النواب ثقته الكاملة فى قدرة مصر على إقامة تنظيم رائع للبطولة الأفريقية، خصوصًا أن الاستعدادات لإقامة هذه البطولة تتم بصورة مشرفة.

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المزيد عن: نهضة البركان المغربي كاس الأمم النائب صلاح حسب الله المتحدث الإعلامي لمجلس النواب الكونفدرالية الأفريقية الزمالك ونهضة البركان
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