الإمارات تدعم إثيوبيا إنسانياً وتنموياً بـ61 مليون درهم

عزّزت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في إثيوبيا، عبر مشاريع تنموية تكلفتها 61 مليوناً و339100 درهم.

وتُنفَّذ هذه المشاريع تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمتابعةٍ من الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتتضمّن البادرة إنشاء مُجمّعات سكنية لدعم سبل استقرار النازحين في مناطقهم التي تأثرت نتيجةَ النزاعات الحدودية في البلاد، إضافةً إلى إطلاق مشاريع أخرى تشمل مجالات الصحة والتعليم والنقل العام.

وافتتح وفد من الهيئة، زار إثيوبيا مؤخراً، المرحلة الأولى من المُجمّعات التي تضمّنت 60 وحدة سكنية في مدينة قوبا، من إجمالي 1600 تُشيَّد بإقليم بالي ويُجرى تدشينها تباعاً.

كما وضع الوفد حجر الأساس لمشاريع التعليم التي تضمّ إنشاء 4 مدارس، إلى جانب مستشفى لرعاية الأمومة والطفولة، مع تفقُّد سير الأشغال بالمُجمّعات السكنية والمرافق الخدمية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر عزّزت استجابتها لدعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في إثيوبيا، بتوجيهاتِ القيادة الرشيدة، حيث استهدفت عشرات الآلاف من النازحين حول العاصمة أديس أبابا، والمتأثرين في سائرين الأقاليم.