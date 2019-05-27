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المصري يتحدى الداخلية في الدوري

الإثنين 27/مايو/2019 - 08:08 ص
المصري يتحدى الداخلية في الدوري
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الفجر الرياضي
 
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يواجه الداخلية نظيره المصرى البورسعيدى في العاشرة مساء اليوم الاثنين فى الجولة 34 والاخيرة لمسابقة الدوري على ستاد الجيش بالسويس.

تمثل المباراة الظهور الاخير للداخلية فى دوري الاضواء والشهرة بعد هبوطه للقسم الثانى لاسيما بعد خسارته من الاسماعيلى فى المباراة الماضية بهدفين دون رد بينما تعادل المصرى مع الانتاج الحربى بهدفين لكل فريق.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع برصيد 49 نقطة.
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