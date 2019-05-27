الهلال الأحمر الإماراتي يكشف تفاصيل اتفاقية توريد وتركيب محطة كهرباء في المخا

كشف الأحمر الإماراتي تفاصيل حول إبرام إتفاقية مع شركة الفيصل للمقاولات إتفاقية لتوريد وتركيب وتشغيل محطة كهربائية لمديرية المخا بقدرة 20 ميجا وات.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، حيث أوضح مدير الشؤون الإنسانية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي محمد سالم الجنيبي أن التوقيع على هذه الإتفاقية جاء بناءً على توجيهات القيادة الإماراتية لتلبية المطالبات التي أطلقتها السلطة المحلية والمواطنين في المخا للقيادة الإماراتية بدعم قطاع الكهرباء وذلك بعد المعاناة من العجز الحاصل في محطة التوليد نتيجة لخروج بعض المولدات الكهربائية عن الخدمة .

وأضاف الجنيبي أن الهلال الأحمر الإماراتي مستمر في دعم مثل هذه المشاريع الحيوية والتنموية سواءً في التعليم أو البيئة أو الكهرباء وجميع المشاريع المهمة التي تساعد الشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة .

وتحدث الأمين العام للمجلس المحلي بالمخا الآنسي قاسم زيد قائلاً : أن المحطة كانت تعاني من عجز كبير منذ وقت سابق في توليد الطاقة الكهربائية بسبب احتراق أحد المولدات وعدم تمكن المولد الآخر من تغطية العجز في الطاقة ، لذلك وجهنا مناشدة للهلال الأحمر الإماراتي واستجابوا لمناشدتنا واليوم يتم التوقيع على إتفاقية توريد وتركيب وتشغيل مولد لمحطة الكهرباء البخارية بقدرة 20 ميجا وات .