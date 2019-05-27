المدير الفني لبني مزار: فترة الإعداد منتصف يوليو ونسعى للصعود





قال عبدالناصر عيسى المدير الفني لفريق بني مزار بانه قرر بأن يبدا فتره الاعداد مع فريق بني مزار ستكون في منتصف يوليو استعدادا لدوري القسم الثالث 2019\2020 .





وأضاف عيسي بأن هناك كثير من الأسماء نسعي للتعاقد معها ليكونوا إضافة للفريق في القسم الثالث .





وتابع عيسي بأن هناك أنديه من القسم الثاني مثل بترول أسيوط تسعي للتعاقد مع بعض لاعبي بني مزار ليكونوا متواجدين في القسم الثاني مع الفريق البترولي، موضحا بأن لم يكن هناك اتفاق مع الفريق البترولي بشأن انتقال هولاء اللاعبين سيكونوا من ضمن القوام الاساسي للفريق في القسم الثالث الموسم القادم .