ابنة بيومي فؤاد تدخل الأستديو على الهواء أثناء لقاء والدها (فيديو)
الإثنين 27/مايو/2019 - 07:59 ص
حامد محمود
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دخلت جود، ابنة الفنان بيومي فؤاد، أستوديو برنامح "مجموعة إنسان" المذاع على قناة "إم بي سي" أثناء اللقاء الذي كان يجريه والدها.
ورحب مقدم البرنامج من جانبه بالطفلة، كما
وجه لها سؤالًا حول الأعمال الفنية التي لا تحبها لوالدها، فيما أجابت بأنها تحب
جميع أعماله بلا استثناء، وأكثر شخصية تحبها الدكتور ربيع.
وأوضحت أن والدها يغيب، كثيرًا عن البيت
لظروف التصوير، مؤكدة أنها تحب والدها أكثر من والدتها.
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