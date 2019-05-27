حنان مطاوع لـ"الفجر الفني": لا مانع لدي في تجسيد دور فتاة ليل بشرط.. وياسر جلال عشرة عمر.. وفتحي عبد الوهاب عملاق تمثيل





يستمر "الفجر الفني" في إيجاد حلقة وصل بين المشاهدين ونجوم الأعمال الدرامية المعروضة هذا العام من خلال "أسأل نجمك" على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي ليختار الجمهور نجمة استطاعت خطف الأنظار خلال مسلسل "لمس اكتاف"، وهي "حنان مطاوع" وصفها النقاد والجمهور بـ"عفريتة الفن" وانها تقوم بتجسيد أي شخصية ببراعة، وبالرغم من قسوة الشخصية "عايدة الحناوي" إلا أنها استطاعت أن تجعل الشخصية حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهورها في الحلقات الأولى ليمازحها الجمهور قائلًا: "لبسها عفريت عايدة الحناوي"، وردت علي جميع أسئلة جمهور "الفجر الفني"، وكان لنا هذا الحوار:

في البداية هل أنتي راضية عن أدائك في مسلسل "لمس اكتاف"؟

عمري ما رضيت عن أدائي في المجمل ودائمًا بتمنى الأفضل ولكن ردود أفعال الجمهور هذا العام أسعدتني بدرجة كبيرة جدا وخاصة تعليقات الجمهور علي "عايدة الحناوي".





لمن تحب حنان مطاوع أن تهدى جائزة استثنائية في الأداء إذا لم تحصل عليها في عام 2019؟

إذا لم أحصل على جائزة استثنائية أحب أن أهدي هذه الجائزة من وجهة نظري لسوسن بدر وأسماء أبو اليزيد.





ماهي أكثر المواقف الكوميدية التي حدثت في مسلسل "لمس أكتاف"؟

في مشاهد "مطبخ عايدة" المطبخ الخاص بالمخدرات كنت بعدي على معدية وطبعًا بـ"الهيلز" مهازل ومأساة وأنا بنط من المعدية للمكان.





كيف استعديتي لشخصية "عايدة الحناوي" في "لمس أكتاف"؟

لا أحب هذا السؤال ولكن استعدادات أي شخصية المذاكرة لكل تفاصيل الشخصية وأبعادها.





ماهي أصعب المشاهد التي قمتي بتصويرها في العمل؟

مشاهد الانفعال من أصعب المشاهد لأني في الواقع هادية ولما بنفعل لا أنفعل بطريقة "عايدة" وأنا بستحضر روح الشخصية بتبقي صعبة جدًا.

ماذا عن التعاون مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب"؟

ياسر جلال أخويا وعشرة 10 سنين أو اكثر واشتغلنا مع بعض4 أعمال من قبل، وهو إنسان رائع وخلوق وروحه حلوة في اللوكيشن وشاطر وفتحي عبد الوهاب أنا بعتبره عملاق التمثيل.





لماذا حتى الأن بالرغم من موهبتك لم نشاهد لكي بطولة مطلقة في عمل سينمائي؟

عملت فيلم "ما بعد الطوفان" وكان بطولة مطلقة ليا ولكن لم يتم مشاهدته أو عرضه بشكل كبير وسط الجمهور لأنه كان فيلمًا سياسيًا، وحاليًا انتظر عرض فيلم ثاني بطولة مطلقة ليا يحمل اسم "قابل للكسر".





من وجهة نظرك التمثيل موهبة أم وراثة؟

من وجهة نظري أن التمثيل طبعًا موهبة وعمره ما كان بالوراثة أبدًا.

إذا قامت إحدى شركات الإنتاج بعرض دور "إغراء" هل ستوافقي على تقديمه أم لا؟

لأ عمري ما كانت أهدافي أبدًا إغراء المشاهد وهدفي أن أفيده وأن أفتح قضايا المجتمع في عينه ولا توجد لدي أي مشكلة في تجسيد دور "فتاة ليل" ولكن أقوم بتجسيد الدور دون أن أجرح أخلاقي أو أن أجر أخلاق المشاهد وعينه.

إذا عرض هلى "حنان مطاوع" التمثيل في هوليوود هل من الممكن أن توافق على دور وتتحدث بالإنجليزية فقط؟

ولائي الأول والأخير لمصر ولكن لا يوجد لدي أي مانع للعمل في "هوليوود"لأني عندئذ أرفع اسم "مصر" وبلدي خارج البلاد العربية وفي "هوليوود" ولكن يجب أن يكون دور له هدف ولا يوجد لدي أي مشكلة أن أقوم بتجسيد الدور باللغة الإنجليزية وهناك نجوم كثيرة في هوليود أريد العمل معهم منهم ميريل ستريب وأنتوني هوبكنز.

هل زوجك يساند في الحياة المهنية والعملية؟

جوزي سندي في الفن والحياة وصديقي وحبيبي وكل حاجة ليا.

بدلا من "ممثلة".. ماذا تتمنى أن تعملي؟

لو أكن ممثلة لوددت أن أكون "ممثلة".

بالرغم من براعة أدائك.. لماذا اختفيتي عن الأعمال المسرحية؟

لم اختفي أبدًا عن المسرح لأني أحب المسرح كثيرًا ولكن السنة الماضية كانت صعبًا بالنسبة لعملي في الدراما والسينما لان المسرح يحتاج "تفرغًا كاملًا" له ولكن قمت بتصوير عمل مسرحي منذ سنتين يحمل اسم "أنا في إجازة" ولكن لم يتم عرضه حتى الآن.

بعد نجاحك في مسلسل "نصيبي وقسمتك" لماذا لا يوجد جزء ثان من القصة؟

لم يكن مطروح من البداية فكرة استكمال القصة لأن المسلسل عبارة عن كل حدوتة منفصلة وحدوتي خلصت وليست هناك شروط عمل جزء ثان من أي عمل بينجح لاننا بنشتغل أيا كان الدور للنجاح والوصول الي الجمهور.