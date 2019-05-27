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"التموين": تحرير أكثر من 130 ألف محضر للمخالفين خلال عام

الإثنين 27/مايو/2019 - 07:10 ص
التموين: تحرير أكثر من 130 ألف محضر للمخالفين خلال عام
أرشيفية
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نعيم يوسف
 
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قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إن من يقوم بوضع القوانين هو البرلمان المصري، وقد يستطلع رأي رجال الأعمال وهذا طبيعي، وفي النهاية من يصدر القانون هو البرلمان وليس رجال الأعمال.

وأضاف "حسام"، في لقاء مع برنامج "تحقيقات RT" المذاع على قناة "روسيا اليوم": أنه بالنسبة للرقابة فقد تم تحرير 130266 محضر للمخالفين خلال العام الماضي، وهذا يمثل حوالي ثلث السوق.

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المزيد عن: وزاره التموين والتجاره مصر مساعد وزير التموين روسيا اليوم
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