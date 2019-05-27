"العسقلاني" يكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم في رمضان على غير المتوقع
الإثنين 27/مايو/2019 - 07:47 ص
نعيم يوسف
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قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن أسعار اللحوم في شهر رمضان انخفضت ولم ترتفع.
وأضاف "العسقلاني"، في لقاء مع برنامج "تحقيقات RT" المذاع على قناة "روسيا اليوم"، أن هذا يعود لعدة أسباب أولها مشروع البتلو الذي دعمته الحكومة، إلى جانب اللحوم السودانية التي حققت وفرة في الأسواق.
وأشار إلى أن هناك رغبة لدى الدولة المصرية لنقل الطبقات تحت خط الفقر إلى مراحل أفضل، مشددا أنهم سوف يستفيدون من خلال ثمار التنمية، خلال عام أو عامين.
وأضاف "العسقلاني"، في لقاء مع برنامج "تحقيقات RT" المذاع على قناة "روسيا اليوم"، أن هذا يعود لعدة أسباب أولها مشروع البتلو الذي دعمته الحكومة، إلى جانب اللحوم السودانية التي حققت وفرة في الأسواق.
وأشار إلى أن هناك رغبة لدى الدولة المصرية لنقل الطبقات تحت خط الفقر إلى مراحل أفضل، مشددا أنهم سوف يستفيدون من خلال ثمار التنمية، خلال عام أو عامين.
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