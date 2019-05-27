"التموين": 80% من المصريين يحصلون على الخبز المدعم



وأضاف "حسام"، في لقاء مع برنامج "تحقيقات RT" المذاع على قناة "روسيا اليوم"، أن هناك 80 مليون مواطن يحصلون على الخبز المدعم في مصر، من بين 100 مليون، أي حوالي 80% من المصريين، وهناك 70% يحصلون على دعم سلعي.



وأشار مساعد وزير التموين، أن الحكومة تتعامل مع شهر رمضان من خلال آليتين، أولها أن الحكومة تملك أو تدير حوالي 40 ألف منفذ مباشر لبيع السلع بأسعار شبه أسعار الجملة بالإضافة لمعارض "أهلا رمضان"، والتي وصل عددها إلى حوالي 1513 معرضًا.

قال المهندس أيمن حسام، مساعد وزير التموين، إنه لا يوجد تراجع للدعم الحكومي في التموين، بل زاد من أقل من 20 جنيها للفرد إلى 50 جنيها للدعم السلعي.