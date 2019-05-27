متحدث العاصمة الإدارية: إنجاز 70% من الحي الثالث



وتابع المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك 10 شركات تعمل في الحي الحكومي، متعاقدة مع شركات أخرى لتنفيذ الأعمال، وهناك 150 ألف عامل يعملون يوميا في العاصمة بمرتبات جيدة جدا.

وأضاف "الحسيني"، في لقاء مع برنامج "اللي بنى مصر"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن هناك تنوع وكثافات مختلفة في الأحياء السكنية، ولابد أن يكون بها كل الفئات.