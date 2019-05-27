متحدث العاصمة الإدارية: إنجاز 70% من الحي الثالث
الإثنين 27/مايو/2019 - 06:54 ص
نعيم يوسف
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قال العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن العاصمة بها 8 أحياء سكنية، والحي الثالث الذي تنفذه وزارة الإسكان، مقام على 1050 فدانًا، ونسبة الإنجاز فيه تجاوزت 70%.
وأضاف "الحسيني"، في لقاء مع برنامج "اللي بنى مصر"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن هناك تنوع وكثافات مختلفة في الأحياء السكنية، ولابد أن يكون بها كل الفئات.
وتابع المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك 10 شركات تعمل في الحي الحكومي، متعاقدة مع شركات أخرى لتنفيذ الأعمال، وهناك 150 ألف عامل يعملون يوميا في العاصمة بمرتبات جيدة جدا.
وأضاف "الحسيني"، في لقاء مع برنامج "اللي بنى مصر"، المذاع على قناة المحور الفضائية، أن هناك تنوع وكثافات مختلفة في الأحياء السكنية، ولابد أن يكون بها كل الفئات.
وتابع المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن هناك 10 شركات تعمل في الحي الحكومي، متعاقدة مع شركات أخرى لتنفيذ الأعمال، وهناك 150 ألف عامل يعملون يوميا في العاصمة بمرتبات جيدة جدا.
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