استشاري طرق يوضح طريقة الوصول إلى كل المحافظات من خلال محور روض الفرج



وأضاف "نبيل" في لقاء مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المرحلة الأولى منه طولها 29 كيلومتر، وتمتد من بشتيل، والمنصورية، واليخ زايد و6 أكتوبر، وصولا إلى القاهرة - إسكندرية الصحراوي عند الكيلو 39.



ولفت إلى أن هذا الطريق مواز إلى محور 26 يوليو، ويستطيع الشخص الانتقال مباشرة إلى هذه المناطق دون الحاجة للمرور بمنطقة رمسيس وكوبري أكتوبر، والطريق الدائري، وهي طرق مزدحمة.



وأوضح أن المرحلة الثانية تمتد من الخلفاوي، والوراق، وأغا خان، وترعة الزمر، و6 أكتوبر، حتى الوصول إلى الطريق الدائري الإقليمي، لافتا إلى أنه يمكن من خلاله الوصول إلى كل المحافظات دون الحاجة لاستخدام منتصف العاصمة.

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري طرق ونقل دولي، إن محور روض الفرج بدأ يخفف الزحام على بعض المحاور المرورية بالقاهرة.