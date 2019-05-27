محمد نور يروي ذكرياته مع رمضان أثناء طفولته (فيديو)







وأضاف "نور"، في لقائه مع برنامج "رأي عام، سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، وجيهان خليل: "أنا لحد عمر 12 سنة كنت بشرب مياة وفاكر انها مش بتفطر".



وتابع، أن أكثر ثلاثة نساء أثروا في حياته، هن والدته وزوجته، وابنته الصغيرة.



ولفت إلى أنه في طقولته كان يحب فتاة في الفصل، وبعد أربعة أشهر طلب منها أن يحصل على صورتها، ووضعها في أحد كتبه، موضحًا أن قصص الحب عندما كبر كانت كثيرة، وأهمها هي قصة حبه لزوجته.





قال الفنان محمد نور، إن والدته تخاف عليه كثيرًا، وعندما كان صغيرًا كانت تطلب منه شرب الماء قبل أن ينزل لكي لا يصاب بنزلة برد، حتى في شهر رمضان، وكانت تقول له إن شرب الماء لا يفطر.