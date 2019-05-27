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19 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة طلائع الجيش

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:16 ص
19 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة طلائع الجيش
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علي نبوي
 
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اختار جمال عمر ، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة ، 19 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء الاثنين ، استعدادا لمباراة طلائع الجيش ، المقرر اقامتها في العاشرة مساء، اليوم الأثنين ، على ستاد جهاز الرياضة العسكري ،في الاسبوع 34 والاخير بالدوري.


واللاعبون المختارون هم : محمد كوكو - بلتاجي سمير في حراسة المرمي - طه عادل - محمد دبش - حسني فتحي - احمد ياسين - احمد محسن - هاني سعيد - محمد توني - ميدو جابر - وليد عادل - نصر رمضان -خالد الشيخ - حسام عبدالواحد - عمر الوحش - باولن فوافي - شيملس بيكلي - مروان حمدي - جون أنطوي.


ويدخل المقاصة مباراة طلائع الجيش ، برصيد ٤٥ نقطه في المركز السادس بجدول الدوري.

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