سييرا يرفض التفريط في عسيري





أكدت تقارير صحفية سعودية، على رفض التشيلي لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، التفريط في لاعبه أحمد عسيري.





وتناولت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة، أخبارًا تفيد بتخطيط إدارة الاتحاد لصفقة تبادلية بالتخلي عن المدافع أحمد عسيري لصالح الشباب، مقابل الحصول على خدمات جمال بلعمري.





ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن سييرا أكد على ضرورة تواجد عسيري مدافع الفريق، في الموسم القادم.





ويذكر أن الاتحاد نجح في الهروب من شبح الهبوط في الموسم الحالي، بعدما احتل المركز العاشر في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي، برصيد 34 نقطة، في أسوء مواسمه بالمسابقة.



