الفيفا يهنئ الزمالك بالكونفدرالية (صورة )

حرص الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على تهنئة نادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد التتويج بالكونفدرالية.













وكتب تغريدة: "نبارك لنادي الزمالك فرحة التتويج الأول بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، ألف مبروك للنادي العريق وجماهيره وتمنياتنا بدوام الفرحة والمزيد من البطولات".













وتوج الزمالك بالبطولة الأفريقية على حساب نهضة بركان المغربي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3، عقب التعادل في لقائي الذهاب والإياب للنهائي بنتيجة 1-1.



