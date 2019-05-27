تامر حسني يلبي رغبة طفلة مريضة بالسرطان طلبت رؤيته (فيديو وصور)

وصل إلى علم الفنان تامر حسني، أن طفلة مصابة بالسرطان، تُسمي"تمارا" تتوق للقياه، حيث بات هذا اللقاء حلمًا يراودها ليل نهار، وقد حاولت بشتي الطرق أن تصل إليه حتي أنها قامت بعمل مقطع فيديو قصير وقالت أنها تحب الفنان تامر حسني، وتتمني مقابلته.









وكعادته لم يتوانى تامر، لحظة في تلبية نداء الطفلة تمارا، حيث توجهت تمارا بصحبه والدها، وطفل أخر مريض بالسرطان يُسمي"يوسف" إلي"الأستديو" الخاص بتامر، حيث كانت "مفاجأة" للأطفال واحتفل معهم تامر، كما حرص علي احضار "كروان "المُهرج" ليلعب مع الأطفال.

وتحقق اللقاء وسط أجواء إنسانية ومشاعر دافئة، حيث بدى تامر حسني، متأثرًا بحالة الطفلين، لكنه في الوقت ذاته كان يحاول إخفاء أحاسيسه ومشاعره، محاولا قدر الامكان التخفيف من معاناة المرض، وبالتالي نجح تامر، في إعادة بسمة الأمل إلى وجوههم التي بدت مبتسمة طوال الوقت الذي كان تامر حسني بجانبهم تارة يداعبهم ويغني لهم، وتارة أخرى يلتقط صورًا تذكارية لتوثيق هذه اللحظة.