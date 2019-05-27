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حمدي الكنيسي: بيان "watch it" يوضح مفاهين غائبة عن المتابعين

الإثنين 27/مايو/2019 - 06:19 ص
حمدي الكنيسي: بيان watch it يوضح مفاهين غائبة عن المتابعين
حمدي الكنيسي
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نعيم يوسف
 
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قال حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، إن البيان الذي أصدرته منصة watch it، حول حماية المحتوى الفني للتلفزيون المصري، وضح مفاهيم غائبة عن المتابعين، وهو يعتبر تحركا وطنيًا.

وأضاف "الكنيسي، في مداخلة مع برنامج "ما وراء الحدث، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الاتفاق يحقق عائد مادي سيفيد الهيئة الوطنية للإعلام، لافتا إلى أنهم مازالوا يواجهون عجزًا ماليا، سببه مشاركة "ماسبيرو" في مدينة الإنتاج الإعلامي و"النايل سات".

وتابع عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن العائد المادي الذي سيعود عليهم من الاتفاق مع watch it، سيفيدهم كثيرًا، والأهم هو العائدة المعنوي والأدبي للمحافظة على الملكية الفكرية.
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