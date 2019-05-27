أول صور من كواليس فيلم "قهوة بورصة مصر" لمصطفى قمر





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا من داخل كواليس فيلم "قهوة بورصة مصر" المرتقب طرحه بجميع دور العرض السينمائي داخل وخارج مصر في يونيو المقبل.





تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي لايت واجتماعي، وذلك في إطار العادات والتقاليد التي تلائم الأسرة المصرية ويهدف إلى الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ بصورة شرعية واضحة المعالم لمعرفه جميع الشعوب حول العالم بأكمله لينحصر هذا المضمون علي التخلص من الإرهاب العقلي والديني والإنساني بعبارات بسيطة تهدف إلى الحفاظ على الثروة التاريخية.





"قهوة بورصة مصر" يضم مجموعة كبيرة جدًا من النجوم في مقدمتهم مصطفي قمر، حسن حسني، علاء مرسي، محمد لطفي، صلاح عبد الله، لطفي لبيب، إيناس النجار، مدحت تيخا، رانيا محمود ياسين، عبدالله مشرف ‘ أحمد صيام، على حميدة، نجوى فؤاد، مروة عبد المنعم، حنان سليمان، وعدد أخر من النجوم.







